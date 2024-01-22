Число раненных при ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке выросло до 26

Жертвами удара стали 27 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Число раненных при ударе со стороны Вооруженных сил Украины по микрорайону Текстильщик выросло до 26. Жертвами стали 27 человек, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны военных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых", - сказал Пушилин.

По его словам, федеральный центр находится на связи с местными больницами, консультации проводятся в рамках видеоконференций.

Ранее Пушилин сообщал о 25 раненных в результате удара по Донецку.