Главу риелторской компании из РФ задержали в Индии за ввоз спутникового телефона

Кайдо Каарма выпущен под залог

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Генеральный директор российской инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet Кайдо Каарма был задержан в международном аэропорту города Тривандрум в штате Керала на юго-западе республики за наличие спутникового телефона, ввоз которого без разрешения индийских властей запрещен. Об этом ТАСС сообщил директор Русского дома, а также почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир.

"Бизнесмена действительно задержали за спутниковый телефон, других обвинений в его адрес нет. Он выпущен под залог. В ближайшее время суд будет решать вопрос о его наказании", - сказал он.

По данным индийских правоохранительных органов, россиянин был задержан в воскресенье, 21 января. Как информирует полиция, 51-летний Каарма из города Истра Московской области не имел разрешения властей Индии на владение спутниковым телефоном.