В Новосибирске четверо подростков избили сверстника

СК начал проверку

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске проводят проверку по сообщению об избиении подростка четырьмя сверстниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений подростку в Новосибирской области. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следственную проверку начали после сообщения в СМИ о том, что четверо подростков избили сверстника, один из нападавших бросил уже избитого мальчика на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля.

В местных СМИ опубликовано видео, на котором видно, как четверо подростков напали на мальчика сзади, повалили на землю и били ногами, после чего вытолкнули его на дорогу и бросили на проезжей части. Проезжающий автомобиль остановился перед ребенком.