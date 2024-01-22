22 января, 07:21
Военная операция на Украине

В ДНР мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Один человек ранен в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько.

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"Вследствие обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 08:10 мск выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибра 155 мм. 

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