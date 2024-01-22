В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

В военном следственном управлении СК РФ сообщили, что в результате обстрела многочисленные повреждения получили жилые дома

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Днепряны в Херсонской области, сообщили журналистам в военном следственном управлении СК РФ.

"Украинские боевики произвели артиллерийский обстрел н. п. Днепряны Новокаховского района Херсонской области, в результате среди мирного населения погиб мужчина 1952 года рождения", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, как добавили в управлении, в результате обстрела многочисленные повреждения получили жилые дома.