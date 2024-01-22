В Благовещенске начали проверку по факту массовой драки в торговом центре

Большую часть участников инцидента уже установили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Благовещенское" проводят проверку по факту массовой драки между подростками в благовещенском торгово-развлекательном центре "Острова". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Сотрудниками межмуниципального управления МВД России "Благовещенское" проводится проверка по факту конфликта, произошедшего в одном из торговых центров города. Сообщение о нем поступило в органы внутренних дел 20 января около 16:00 (10:00 мск) от работников организации. На место был немедленно направлен наряд полиции, по прибытии которого информация подтвердилась. Установлена большая часть участников инцидента", - сказал собеседник агентства.

Заявлений от участников инцидента в полицию не поступило. Также проводится проверка прокуратурой Амурской области. По информации ведомства драка между подростками произошла в крупном торгово-развлекательном центре "Острова". При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.