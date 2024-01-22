В Вологодской области в нарколаборатории изъяли более 3 кг синтетики на 12 млн рублей

В дачном доме подозреваемого также нашли специализированное оборудование, емкости, приспособления для фасовки, хранения и транспортировки запрещенных веществ, средства защиты органов дыхания, прекурсоры и химические реагенты

ТАСС, 22 января. Житель Вологодской области оборудовал нарколабораторию в дачном доме, которую ликвидировали сотрудники ФСБ, изъяв более 3 кг синтетических наркотиков и свыше 4 кг химических реагентов, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по области.

"Задержан житель региона 1983 года рождения, подозреваемый в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Для изготовления запрещенных веществ мужчина оборудовал нарколабораторию в дачном доме, который специально для этих целей приобрел на территории Бабаевского округа. Работа лаборатории прекращена на завершающей стадии производства запрещенных веществ, поступление наркотиков в неконтролируемый оборот не допущено", - говорится в сообщении.

Обнаружили и изъяли более 3 кг синтетических наркотиков, а также специализированное оборудование, емкости, приспособления для фасовки, хранения и транспортировки запрещенных веществ, средства защиты органов дыхания, прекурсоры и химические реагенты общим весом более 4 кг.

Изъятая партия наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 12 млн рублей. Запрещенные вещества предназначались для продажи жителям Вологодской области и других близлежащих регионов через интернет-магазин.

Следственное подразделение УФСБ России по Вологодской области возбудило уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотического средства, совершенное организованной группой с использованием интернета в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в крупном размере) и ч. 2 ст. 228. 3 УК России (незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров в особо крупном размере).

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы, а также пожизненное лишение свободы. Решением Вологодского городского суда задержанного арестовали.