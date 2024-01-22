В Волгоградской области мачеха истязала шестилетнюю падчерицу-инвалида

Возбудили уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 22 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Котовском районе Волгоградской области в отношении жительницы Котова, которую подозревают в систематических побоях шестилетней падчерицы-инвалида, а также в угрозах девочке ножом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняемая, являясь мачехой шестилетней девочки-инвалида, в период с ноября 2022 года по октябрь 2023-го, находясь по месту жительства в Котове и будучи недовольной поведением девочки, систематически наносила ей побои, причиняя малолетней не только физическую боль, но и психические страдания. Кроме того, в один из дней октября 2023 года фигурантка, взяв нож, высказала в адрес малолетней падчерицы угрозу причинения тяжкого вреда здоровью", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в отношении женщины возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 29-летней женщине предъявлено обвинение в истязании и угрозах причинения тяжкого вреда здоровью в отношении ребенка. О фактах насилия правоохранителям стало известно от соседей. Сейчас девочка проживает с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ноябре 2022 года в Котове возбудили уголовное дело в отношении другой 29-летней местной жительницы, которая подозревается в систематических избиениях годовалой дочери. Об истязаниях правоохранители узнали после того, как ее дети попали в больницу - девочка в возрасте одного года и восьми месяцев с множественными ушибами головы, спины, верхних и нижних конечностей, а также ее брат в возрасте четырех лет и восьми месяцев, который находился в подавленном состоянии.