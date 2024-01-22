В Юньнани спасатели обнаружили двух погибших на месте схода оползня

Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Китайские спасатели обнаружили тела двух жителей, погибших в результате схода оползня в провинции Юньнань на юго-западе КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, поисково-спасательные работы, в которых участвуют более 200 специалистов, продолжаются. Под завалами находятся еще более 40 человек.

ЧП произошло в районе города Чжаотун в понедельник в 05:51 по пекинскому времени (00:51 мск). Власти мобилизовали ресурсы нескольких ведомств для поиска и спасения пропавших. Из зоны бедствия эвакуированы сотни человек.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для проведения поисково-спасательных работ в Юньнани в месте схода оползня.