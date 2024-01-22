Следователи возбудили 38 дел за подделку справок в ростовской психбольнице

По данным следствия, медики незаконно выдали документы более 50 жителям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили 38 уголовных дел за подделку справок для кандидатов в водители, на оружие и трудоустройство на АЭС врачами волгодонской психиатрической больницы и наркодиспансера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что специалисты медучреждений, действуя из корыстной заинтересованности по предварительному сговору, в период с января 2020-го по ноябрь 2022 года организовали и реализовали схему незаконной выдачи медицинских справок освидетельствуемым лицам без фактического прохождения обследований. Врачи способствовали незаконному получению прав на управление транспортными средствами и пользование оружием, а также трудоустройству на объекты атомно-энергетического комплекса более 50 лицам, имеющим противопоказания и отклонения в состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди подозреваемых врачи волгодонской психиатрической больницы и наркологического диспансера, по факту выдачи справок дела возбуждены по ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков).