В Красноярском крае задержали подозреваемых в нанесении смертельных травм двум мужчинам

Возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Подозреваемых в нанесении смертельных травм двум мужчинам в Зеленогорске Красноярского края задержали. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления следователями при взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержаны двое жителей Зеленогорска 17 и 19 лет", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время задержанные будут допрошены об обстоятельствах совершенного ими преступления.

Утром 22 января в общественном туалете в Зеленогорске обнаружили двух мужчин с травмами головы. Один из них умер на месте происшествия, второй - в больнице.