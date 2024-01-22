Гособвинитель запросил 18 лет строгого режима обвиняемому в убийстве фельдшера на Урале

Подсудимый признал вину частично

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Сторона обвинения запросила 18 лет в колонии строгого режима для мужчины, которого обвиняют в убийстве медбрата Березовской горбольницы Степана Шабурова. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

"18 лет строгого режима", - сказали в пресс-службе суда, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о запрошенном сроке.

Подсудимый свою вину признал лишь частично, заявив, что у него не было умысла на убийство или хулиганство. Ранее следствие предъявило ему обвинение по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Супруга и мать медбрата просили суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного заключения, а также 20 млн рублей компенсации морального вреда.

Вечером 25 апреля 2023 года бригада скорой помощи была вызвана в Березовский Свердловской области в один из домов для оказания помощи. По прибытии медработников встретил муж пациентки, который ранил медика в область груди. Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, его оперативно доставили в Березовскую центральную городскую больницу, однако потерпевший вскоре умер в медицинском учреждении.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил медбрата медалью Луки Крымского посмертно.