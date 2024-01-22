В Белгороде число поврежденных из-за обстрелов ВСУ домов выросло до 1 329

По данным мэра города Валентина Демидова, уже выполнено 92% работ по остеклению в жилом фонде

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. В Белгороде зафиксировали 1 329 жилых домов, поврежденных в результате обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины с 29 декабря. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов на еженедельном совещании у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Всего за период с 29 декабря по сегодняшний день повреждения получили 1 329 жилых объектов, это 1 121 квартира и 208 индивидуальных жилых дом. По состоянию на сегодня выполнено 92% работ по остеклению в жилом фонде, это окна и балконы, порядка 4 328 кв. м, остаток по остеклению - 372 кв. м, 93 квартиры и 4 индивидуальных домовладения. Основной объем оставшихся работ - это квартиры, повреждения в которых произошли или выявлены позже, 4, 5, 8 января, или квартиры с несвоевременным доступом по причине отсутствия собственников - таких объектов у нас 38, работы по ним проводятся и будут завершены до 28 января", - сказал Демидов.

Он добавил, что собственники 10 поврежденных квартир выехали за пределы России, связи с ними нет.

Также Демидов сказал, что в городе в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили 732 автомобиля, по 357 из них выплатили компенсации. "Сегодня подготовлено 105 заключений для финансирования. Таким образом, у нас будет профинансировано 462 автомобиля. В целом, работу по всем оставшимся мы планируем завершить до конца месяца - по оценке и направлению на финансирование", - сказал он.

Вооруженные силы Украины 29 декабря и 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены жилые дома и гражданские объекты. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.