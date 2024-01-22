В РФ в 2023 году зарегистрировали 15 инцидентов в школах под влиянием движения "Колумбайн"

Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник сообщил, что в Кемеровской области под таким влиянием оказались двое учащихся, которых украинские хакеры принуждали распылить в школе отравляющие вещества под предлогом распространения компрометирующей информации, полученной в результате взлома их страниц во "ВКонтакте"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы зарегистрировали в 2023 году 15 происшествий в учебных заведениях 12 регионов России, совершенных под влияниям запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн". Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"Предпринимаются попытки популяризации запрещенного на территории РФ движения "Колумбайн". В прошлом году зарегистрировано 15 происшествий в учебных заведениях в 12 регионах", - сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Колесник отметил, что в Кемеровской области под таким влиянием оказались двое учащихся, которых украинские хакеры принуждали распылить в школе отравляющие вещества под предлогом распространения компрометирующей информации, полученной в результате взлома их страниц во "ВКонтакте".

В конце 2023 года директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил, что неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн".