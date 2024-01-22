В Херсонской области более 4 тыс. абонентов остались без света из-за обстрелов

Ремонтные работы планируют завершить до конца дня 22 января

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Более 4 тыс. абонентов в Херсонской области остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"Из-за обстрелов [со стороны] украинских вооруженных формирований повреждено оборудование электросетей в Великолепетихском и Новокаховском округах. Без света остались более 4 тыс. абонентов в населенных пунктах Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Рубановка, Князе-Григорьевка, Днепряны, Обрывка, Масловка", - говорится в сообщении.

Сальдо уточнил, что аварийные бригады "Херсоноблэнерго" уже работают над устранением повреждений. По предварительным оценкам, ремонт будет завершен до конца дня.