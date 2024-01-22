После пожара в галерее в Сухуме сохранились лишь картины из неосновного фонда

Оценкой ущерба и объемом предстоящих строительных работ уже занялось Управление капстроительства

СУХУМ, 22 января. /ТАСС/. Порядка 200 картин и скульптур сохранились после воскресного пожара в Центральном выставочном зале в Сухуме, где хранился фонд национальной галереи, в скором времени начнется опись всего, что уцелело и уничтожено, рассказал ТАСС директор галереи Сурам Сакания.

"Сегодня уже ведем поиск помещения, куда можем перевезти сохранившиеся работы, а сохранились лишь живописные картины из неосновного фонда, советского периода, какие-то скульптуры, керамические изделия, из золотого фонда - пара работ Варвары Бубновой. Со следующей недели надеемся, что из России приедут реставраторы, и для начала, наверное, будут консервировать, а потом реставрировать", - сказал Сакания.

По его словам, "в воскресенье не было возможности считать, поскольку весь день неравнодушные граждане под ливнем выносили из здания то, что уцелело". "Будем перетаскивать в другое помещение и будем считать, писать, чьи работы сохранились и какого года, но приблизительно я посчитал, это 150-200 работ - картины и скульптуры", - сказал директор галереи.

Здание, в котором произошел пожар, входит в перечень объектов историко-культурного наследия. Оценкой ущерба и объемом предстоящих строительных работ уже занялось Управление капстроительства.

Как сообщили ТАСС в Министерстве культуры, с утра понедельника велись переговоры с российскими коллегами о приезде специалистов-реставраторов. В министерстве отметили, что наряду с картинами и скульптурами сохранилось много фоторабот, которые были распечатаны к юбилею первого президента Владислава Ардзинбы, те, что были в стекле. "На месте происшествия сейчас работают следственные группы МВД, СГБ и прокуратуры", - сказал сотрудник министерства.

В воскресенье по факту пожара УВД по городу Сухум начало сбор первичного материала на месте происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога. В результате пожара полностью уничтожен фонд национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников. В их числе были картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой и многих известных художников Абхазии и России 19 и 20 веков.