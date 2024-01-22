Трепова не признала вину в теракте во время последнего слова в суде

Она попросила отправить дело на доследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), не признала вину во время последнего слова в суде. Она попросила отправить дело на доследование, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я по-прежнему не признаю своей вины. Но я принимаю свою моральную ответственность. <…> Я прошу суд отправить дело на доследование и повторно назначить мне психиатрическую экспертизу", - сказала Трепова.

Трепова в очередной раз заявила, что якобы не знала о взрывчатке в статуэтке для Татарского. Адвокат обвиняемой Даниил Берман сообщил журналистам, что считает необходимым переквалифицировать действия подсудимой, оправдать ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатых веществ.

Обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев в последнем слове сообщил, что не имел умысла скрывать Трепову, а не выдал ее из-за страха.

Приговор по делу о теракте в петербургском кафе огласят 25 января.

О деле

Ранее в ходе прений сторон прокурор просила признать обоих фигурантов дела виновными, назначить Треповой 28 лет колонии общего режима, Касинцеву - 1 год 10 месяцев. Кроме того, для Треповой гособвинитель запросила штраф в размере 800 тыс. рублей и два года ограничения свободы по отбытии срока в колонии. Прокурор указала на то, что девушка совершила преступления в составе организованной группы, действия которой отличались тщательной подготовкой, соблюдением мер конспирации и продумыванием отходных путей. При этом, по данным следствия, Трепова, как и ее украинские кураторы, имела антироссийские взгляды и не поддерживала СВО.

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривал уголовное дело Треповой и Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Всего потерпевшими по делу признали 85 человек. Касинцев совершил заранее не обещанное укрывательство Треповой в своей квартире после теракта (ч. 2 ст. 316 УК РФ).