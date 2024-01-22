СК попросит суд заключить Блиновскую под стражу из-за нарушений

Замоскворецкий суд Москвы 22 января решит вопрос об ужесточении меры пресечения блогеру

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следствие попросит Замоскворецкий суд Москвы заключить блогера Елену Блиновскую под стражу из-за неоднократных нарушений ранее избранной меры пресечения.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей [Блиновской] меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Адвокат Наталия Сальникова сообщила, что Замоскворецкий суд Москвы 22 января решит вопрос об ужесточении меры пресечения Блиновской. "Пока мы в кабинете следователя. Заседание по изменению меры состоится сегодня в Замоскворецком суде", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат блогера сообщила ТАСС, что СК все еще считает, что Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Защита обвиняемой считает домашний арест Блиновской излишней мерой, не соответствующей требованиям законодательства. По словам Сальниковой, следствию необходимо дополнительное время, чтобы предъявить ее подзащитной обвинение в окончательной редакции.

Блиновскую задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Позднее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Их счета арестованы в рамках обеспечительных мер.