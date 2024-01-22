22 января, 10:28
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 60 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 22 января. Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Белгородской области за сутки около 60 боеприпасов, в том числе применяя беспилотные летательные аппараты и дроны-камикадзе. Пострадавших нет, зафиксированы разрушения на территории сельхозпредприятий, также повреждены экскаватор и автомобиль, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 14 минометных снарядов, по селу Красное - 6, по селу Новая Таволжанка - 5, по поселку Ленинский - 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Муром противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе, обошлось без последствий. В селе Терезовка атаке дрона-камикадзе подвергся гражданский автомобиль, никто не пострадал", - написал он.

По данным Гладкова, в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Балки, установили четыре прилета. Противник его также атаковал с помощью дрона-камикадзе, в результате поврежден экскаватор, пострадавших нет.

"В Белгородском районе по селу Устинка выпущено три артиллерийских снаряда, с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка - три взрывных устройства и два осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены три БПЛА противника. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ 21 января разрушения выявлены в поселке Севрюково, поврежден забор частного домовладения", - уточнил Гладков.

По словам губернатора, в Валуйском городском округе ВСУ пятью дронами-камикадзе атаковали село Долгое, где зафиксированы разрушения на одном из сельхозпредприятий: повреждены крыша ангара, фасад и дверь. Также там из ствольной артиллерии обстреляли село Бирюч, зафиксировали три прилета, никто не пострадал, разрушений нет. 

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