МВД фиксирует факты передачи Киеву подростками в Новороссии данных о расположении ВС РФ

Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник сообщил, что в ноябре 2023 года представитель ВСУ в переписке уговорил 15-летнего жителя Херсонской области за деньги прислать фото военной техники

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МВД России отмечает факты передачи подростками под влиянием украинских сторонников данных о расположении военнослужащих Минобороны России в Новороссии. Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"Опасность представляет влияние украинских прислужников на подрастающее поколение в новых регионах, где неоднократно были зафиксированы факты передачи несовершеннолетними сведений о расположении военнослужащих Минобороны", - сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Например, по словам Колесника, в ноябре 2023 года представитель ВСУ в переписке в Telegram уговорил 15-летнего жителя Херсонской области за деньги прислать фото военной техники. "В связи с этим мы вынуждены были поместить его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", - добавил он.

Кроме того, в Запорожской области правоохранительными органами была выявлена и пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, участники которой были завербованы в различное время в 2022 году. "Данные лица причастны к покушению на жизнь военнослужащих, представителей в органах власти и общественных объединениях", - рассказал он. Колесник подчеркнул, что такие факты указывают на необходимость комплексной работы, МВД находится в тесном взаимодействии со всеми коллегами как социального, так и правоохранительного блока.