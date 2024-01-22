СК предъявил обвинение Блиновской в неправомерном обороте средств платежей

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение блогеру Елене Блиновской в неправомерном обороте средств платежей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с расчетных счетов обществ. Так, она неоднократно без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

В столичном главке СК напомнили, что в настоящее время в отношении Блиновской расследуется уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство.

Следствие в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной Блиновской меры пресечения попросит Замоскворецкий суд Москвы взять ее под стражу.