В Москве за взятки арестовали начальников отделений технадзора ОГИБДД двух округов

Их заключили под стражу на срок до 16 марта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал начальников отделений технического надзора ОГИБДД УВД по Юго-Восточному и Южному округам ГУ МВД России по Москве по обвинению в получения взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Начальнику отделения технического надзора ОГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Лесникову А. Н. и начальнику отделения технического надзора ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Шувалову А. В. предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Постановлениями Тверского суда Москвы им избрана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 марта", - сказала представитель суда.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что преступления выявлены оперативниками главного управления собственной безопасности МВД России. "Установлена причастность трех действующих и одного бывшего сотрудников отделения технического надзора ОГИБДД УВД по ЮВАО, ЮАО и ЦАО к незаконному получению на протяжении 2021-2024 годов денежных вознаграждений от представителя коммерческой организации за непроведение проверок технического состояния транспортных средств, принадлежащих ООО, и беспрепятственную перевозку грузов по дорогам Московского региона с нарушением действующего законодательства", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на основании собранных оперативниками ГУСБ материалов следственными органами принято процессуальное решение. "При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - добавили в главке. Оперативные и следственные действия продолжаются.