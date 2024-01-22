Суд заочно арестовал националиста Зухеля за руководство террористической группой

Роман Железнов объявлен в международный розыск

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал националиста Романа Железнова по прозвищу Зухель за руководство террористической организацией и призывы к терактам. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Железнову меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сообщили в суде. Железнов объявлен в международный розыск.

Как рассказали в пресс-службе суда, Железнов обвиняется в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

О том, что СК считает Зухеля причастным к руководству группировкой террористов, стало известно из обвинительного заключения по делу Василия Стрижакова, обвиняемого в покушении на телеведущего Владимира Соловьева. По версии следствия, Железнов является администратором канала группировки NS/WP, участники которой обвиняются в подготовке покушения на журналиста. По версии СК, Железнов администрировал канал Oderint, Dum Metuant под псевдонимом Красный смех. Вторым администратором, выступавшим под псевдонимом Подпись неразборчива, следствие называет 30-летнего Андрея Пронского, который обвиняется в организации террористической ячейки и подготовке покушения на Соловьева.

Железнов в 2009 году расстрелял из травматического пистолета несовершеннолетнего панка Матвея Таля, за что был осужден на четыре года в колонии-поселении. Из колонии он вышел по УДО летом 2012 года. Вскоре после этого Железнов уехал на Украину. Там он вступил в батальон "Азов" (признан террористическим в РФ), весной 2015 года в сети появилось сообщение о том, что Железнов получил ранение в ходе боев в окрестностях Широкина.

В октябре 2014 года СК России возбудил против Железнова уголовное дело о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). Он был заочно осужден в марте 2018 года и приговорен к четырем годам лишения свободы.