В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Челябинске

По данным ведомства, возгорание могло возникнуть из-за аварийной работы электрооборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Возгорание на рынке "Восточный город" в Челябинске, которое 19 января охватило 1,2 тыс. кв. м, по предварительным данным, произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования, сообщили журналистам в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.

"По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования", - сказано в сообщении.

Пожар произошел 19 января, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В момент начала пожара рынок был закрыт, людей там не было. Группировка на тушении составила почти 100 человек.

Два человека обратились за помощью, от госпитализации они отказались. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, по факту пожара организована проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).