Пожар на рынке в Самаре полностью ликвидировали

По предварительной информации, никто не пострадал

ТАСС, 22 января. Пожарные полностью ликвидировали пожар на Кировском рынке в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 15:15 (14:15 мск - прим. ТАСС) пожар полностью ликвидирован", - сообщили в управлении.

Как добавили в ведомстве, предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В понедельник утром на рынке на улице Железной Дивизии в Самаре произошел пожар. Площадь возгорания изначально составляла 120 кв. м, позже она увеличилась до 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщали в МЧС России, для тушения пожара были привлечены 80 человек, 22 единицы техники и пожарный поезд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области, по факту пожара на рынке сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.