Во Вьетнаме приговорили к казни девять человек за контрабанду наркотиков

Еще двое участников преступной группы осуждены на пожизненное заключение

ХАНОЙ, 22 января. /ТАСС/. Народный суд центральной провинции Нгеан приговорил девять человек к смертной казни после того, как признал их виновными в причастности к одному из крупнейших в стране делу о незаконном обороте наркотических веществ. Об этом сообщила газета "Фап луат".

В деле о незаконной транспортировке и сбыте наркотиков фигурировали 11 обвиняемых. Их признали виновными в контрабанде из Лаоса во Вьетнам 105 кг метамфетамина и героина в период с 2021 года по начало 2022 года, когда банда была обезврежена. Следствие доказало причастность обвиняемых к четырем эпизодам незаконного приобретения и транспортировки наркотических средств. Помимо девяти приговоренных к смертной казни, еще двое участников преступной группы осуждены на пожизненное заключение.

Борьба с наркотиками и реабилитация употребляющих их граждан называется руководством Вьетнама в числе приоритетных задач социально-экономического развития страны. В республике действует одно из самых жестких в мире законодательств, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических веществ. В последние годы во Вьетнаме вынесены и приведены в исполнение десятки смертных приговоров, в том числе иностранным наркопреступникам.