На Украине сообщили о разливе нефтепродуктов в порту Николаева

Госинспекторы по охране окружающей природной среды взяли пробы воды и установили превышение содержания нефтепродуктов в воде в первой пробе в 7-8 раз, вторая проба показала превышение в 15-16 раз, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов в результате затопления судна произошел 15 января в Николаевском морском порту на Украине, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

"15 января на территории Николаевского морского порта затонуло судно, земснаряд Ginger, что повлекло к разливу нефтепродуктов", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что государственные инспекторы по охране окружающей природной среды взяли пробы воды 16 и 19 января. В первом случае было установлено превышение содержания нефтепродуктов в воде в 7-8 раз, вторая проба показала превышение в 15-16 раз.

"Инспекцией предоставлены запросы о принятии мер по ликвидации загрязнения", - указано в сообщении.