Подросток закидал снегом Вечный огонь в Великом Устюге

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, который потом извинился за содеянное на видеокамеру

ТАСС, 22 января. Подросток закидал снегом и потушил Вечный огонь на площади Славы в городе Великом Устюге Вологодской области. Личность подростка оперативно установили, сотрудники полиции проверяют, что побудило его на такой поступок, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В Великоустюгском отделе МВД России зарегистрировано сообщение, что накануне, 21 января, неизвестный потушил Вечный огонь на площади Славы в Великом Устюге. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного деяния. Им оказался 15-летний житель Великого Устюга", - сообщили в УМВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины инцидента. Подросток извинился за содеянное на видеокамеру, запись распространена в соцсетях.

По записи камер видеонаблюдения установлено, что вечером 21 января он, проезжая на лыжах мимо Вечного огня, остановился и несколько раз кинул в огонь снег, пока тот не потух. Лицо злоумышленника было скрыто маской. Вечный огонь восстановили газовые службы.