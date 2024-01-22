Суд прекратил дело в отношении экс-замминистра здравоохранения Ростовской области

Такое решение принято в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Кущевский районный суд в Краснодарском крае прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Ростовской области в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Удовлетворено ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в объединенной пресс-службе, добавив, что фигурант был освобожден из-под стражи на прошлой неделе, когда у него истекал срок ареста на время предварительного следствия.

В октябре 2023 года суд арестовал на время следствия бывшего заместителя министра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского на три месяца и экс-министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую на полгода. Разбирательства в отношении Быковской продолжаются.

В ноябре 2019 года Быковская была задержана и отправлена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий. Она обвинялась в ограничении конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". По версии следствия, вместе со своим заместителем Беседовским министр вмешивалась в процедуры проведения конкурсов с сентября 2017 года по январь 2018-го. В октябре 2020 года Быковская была освобождена от занимаемой должности.