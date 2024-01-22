На Кубани спасли подростка и мужчину, которые провели двое суток на морозе в лесу

Спасатели передали их медикам

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Спасатели в Краснодарском крае отыскали 14-летнего подростка и мужчину, которые заблудились в лесу и двое суток провели на морозе. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"Сегодня в 2 часа ночи спасатели нашли заблудившихся в лесу мужчину и 14-летнего подростка. Поисковая операция длилась 38 часов, еще почти 6 часов мальчика спасатели несли по лесу к дороге. Мужчине помогали идти спасатели. Выйдя из леса, на квадроцикле потерпевших сначала доставили к служебному автомобилю, а затем передали медикам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски велись с 20 января. Мужчина с подростком из Краснодара отправились в Абинский район к дольменам, с ними прервалась связь, за помощью к спасателям обратилась супруга мужчины. Заблудившихся обнаружили в лесу, в течение двух суток стояли заморозки, к этому моменту они обессилили и замерзли.