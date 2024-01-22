В Петербурге заочно арестовали мужчину, вступившего в ряды территориальной обороны Киева

Мера избрана на два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заочно отправил под арест на два месяца Дениса Дживовского за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"В Петербурге за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, отправлен под стражу Денис Дживовский. Мера избрана на два месяца с момента передачи Дживовского правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента фактического задержания на территории РФ" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Дживовскому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ").

17 октября прошлого года Дживовский был объявлен в федеральный розыск, а 28 ноября - в международный.

По версии следствия, мужчина действовал по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ. Дживовский, достоверно зная о целях СВО, вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда принимал участие в военных действиях против РФ, а далее вступил в ряды запрещенного в РФ воинского формирования "Русский добровольческий корпус", подчиненного Министерству обороны Украины.