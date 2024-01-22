Мужчина сообщил о "минировании" аэропорта Красноярска, чтобы отомстить своей сожительнице

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Абакана, который сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Красноярска, чтобы отомстить своей бывшей сожительнице. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"В дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту Красноярска поступила информация о том, что неизвестный мужчина сообщил о готовящемся акте незаконного вмешательства в воздушной гавани. Он сообщил, что его бывшая сожительница планирует вылетать из Красноярска в Москву и имеет при себе опасный предмет. Стражи порядка установили женщину и обследовали территорию аэропорта. Предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью людей, а также безопасности полетов обнаружено не было. <…> В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, звонившим оказался житель Абакана. "Он в состоянии алкогольного опьянения на почве обиды на женщину сделал ложное сообщение о якобы находящемся при ней опасном предмете", - пояснили в ведомстве.