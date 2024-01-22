В Новосибирске к семи годам приговорили иностранца, сбросившего с балкона свою дочь

Суд признал его виновным в покушении на убийство

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил к семи годам колонии строгого режима 45-летнего гражданина Таджикистана, который бил, истязал и сбросил с балкона пятого этажа собственную дочь. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд установил, что подсудимый наносил своей дочери удары, душил ее. На помощь прибежала соседка, которая пыталась спасти дочь от родного отца, однако подсудимый не позволил девочке убежать из квартиры, преградив ей путь, толкнул вглубь квартиры и закрыл входную дверь.

Девочка выбежала на балкон, где перелезла через парапет на внешнюю сторону, надеясь, что ее отец прекратит свои преступные действия. "Однако подсудимый выбежал вслед за дочерью на балкон, высказав в адрес последней угрозу убийством, после чего схватил ее за руки своими руками и вытянул их прямо перед собой, тем самым удерживая свою дочь над землей на высоте пятого этажа, после чего отпустил дочь", - пояснили в прокуратуре.

Девочка упала с высоты пятого этажа на землю, ей причинен тяжкий вред здоровью. Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел в мае 2023 года. На крики потерпевшей посреди ночи обратили внимание соседи.