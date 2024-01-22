Врачи выписали четверых госпитализированных после отравления в Каспийске

Остальных выпишут 23 января

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Врачи выписали четырех из девяти человек, которых госпитализировали после отравления угарным газом в дагестанском Каспийске, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Четверо взрослых пациентов, поступивших в Каспийскую ЦГБ этой ночью с отравлением угарным газом после лечения отпущены под амбулаторное наблюдение. Состояние всех девяти пострадавших в настоящее время не вызывает опасений. Завтра планируется выписка и пятерых детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей угарным газом в Каспийске.