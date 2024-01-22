В Ленобласти обнаружили тело подростка, которого считали пропавшим без вести

Его нашли в 3,5 км от базы отдыха "Юникс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Тело без вести пропавшего несовершеннолетнего обнаружили в Кингисеппском районе Ленинградской области в 3,5 км от базы отдыха "Юникс". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по области.

"Тело несовершеннолетнего обнаружено на ледовом покрытии акватории Нарвского водохранилища на расстоянии 3,5 км от базы отдыха "Юникс" в Ивангороде Кингисеппского района Ленинградской области. Видимых телесных повреждений не обнаружено. В целях установления причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в декабре прошлого года в следственное управление поступила информация об исчезновении несовершеннолетнего 2007 года рождения, который пропал на территории Ивангорода. Со слов очевидцев, 16 декабря 2023 года он ушел с территории базы отдыха "Юникс" и не вернулся. По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.