Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

До этого блогеру назначали домашний арест

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей. Блогер нарушила установленные ограничения в рамках избранного ей ранее домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласил решение председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов.

Как ожидается, защита обжалует ужесточение меры пресечения.

По данным следователя, Блиновская, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу Асмоловой. В свою очередь адвокат Наталия Сальникова заявила, что ее подзащитная на момент проведения вечеринки не знала, что Асмолова является свидетелем по ее уголовному делу.

© Алексей Потицкий/ ТАСС

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.