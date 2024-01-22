ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Репяховка в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадал один человек

ТАСС, 22 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области. Один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Репяховка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель <...>", - написал он. Как уточнил Гладков, у мужчины контузия, необходимая медицинская помощь ему оказывается. Скорая доставляет пострадавшего в центральную районную больницу, сообщил губернатор.

В результате атаки дрона посечены фасад частного жилого дома и автомобиль, на месте происшествия работают оперативные службы, заявил Гладков.