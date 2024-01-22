СК возбудил дело по факту отравления угарным газом жителей Каспийска

Пострадали девять человек

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело об отравлении угарным газом жителей Каспийска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

"21 января 2024 года находившиеся в домовладении, расположенном на 8-й линии СНТ "Заря-2" в городе Каспийске, местные жители, из которых пять - несовершеннолетние, почувствовали недомогание и обратились в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе и головокружение. По результатам осмотра обратившимся был поставлен предварительный диагноз - отравление угарным газом. <…> По данному факту следственным отделом по городу Каспийску по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.