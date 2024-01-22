СК начнет проверку после жестокого обращения с котом Твиксом на железной дороге

По данным ведомства, животное находилось в поезде легально, на кота была оформлена багажная квитанция

ТАСС, 22 января. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом, выброшенным проводницей на вокзале в Кирове. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Глава ведомства поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 11 января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым.

Известно, что питомец находился в поезде легально, на кота была оформлена багажная квитанция, он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад", - говорится в сообщении.

История кота Твикса

20 января волонтеры в Кирове нашли мертвым кота Твикса, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу. Неравнодушные кировчане искали кота несколько дней, выходили на поиски также ночью. В посвященный поискам Твикса чат к вечеру 19 января добавились около 9 тыс. человек.

Как рассказал хозяин кота Эдгар Гайфуллин, кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако 11 января каким-то образом выбрался из переноски, пока сопровождающий спал, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу. На опубликованном в интернете видео запечатлен момент, как некто выкидывает кота из дверей вагона, после чего кот прячется под поезд.

12 января хозяева Твикса обратились в правоохранительные органы. В кировском линейном отделе МВД на транспорте отмечали, что проводница, обнаружив Твикса и опросив пассажиров, решила, что кот бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, после чего выпустила Твикса на улицу. В возбуждении дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) владельцам отказали в связи с отсутствием состава преступления.

Компания ОАО "РЖД" позднее принесла извинения владельцам за смерть кота. В компании сообщили, что приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций. Также компания сообщила, что работает над установлением отношений с волонтерскими организациями.