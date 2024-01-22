В спортшколе в Тюмени произошел пожар

Информации о пострадавших не поступало, сообщили в региональном главке МЧС

ТЮМЕНЬ, 22 января. /ТАСС/. Пожар произошел в спортивной школе в Тюмени, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 3 а. <…> В настоящее время в тушении пожара задействовано 13 единиц техники и 41 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь.