Суд Москвы заочно арестовал националиста с Украины, осужденного за расстрел милиционеров

В пресс-службе суда не уточнили суть обвинений в отношении Артема Дериглазова со стороны российского СК

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал националиста с Украины Артема Дериглазова, осужденного на родине на 15 лет колонии за убийство и причинение вреда здоровью сотрудникам местной милиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Дериглазову Артему Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, исчисляя срок ареста с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что он заочно обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе не уточнили суть обвинений в отношении Дериглазова со стороны российского СК.

В 2010 году в Харькове Дериглазов убил одного милиционера и ранил двоих. Злоумышленника задержали. Он обвинялся в четырех ограблениях банков. Прокуратура Харькова считала, что нападения на кредитные организации обвиняемый совершал совместно с российскими гражданами, состоявшими в ультраправых объединениях. Суд Харькова в 2012 году признал Дериглазова виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия и назначил пожизненное лишение свободы, но потом наказание сократили до 15 лет лишения свободы.

Дериглазов приветствовал события в 2013-2014 годах на Майдане в Киеве. Поддержку Дериглазову неоднократно выражали представители националистических организаций Украины - "Азов" (признан в РФ террористическим), "Правый сектор" (запрещен в РФ) и других.