В Краснодарском крае помощника мирового судьи приговорили к восьми годам колонии-поселения

Николай Гусихин сбил на автомобиле пожилую женщину и скрылся с места ДТП

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Абинский районный суд приговорил помощника мирового судьи Николая Гусихина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Мужчина сбил на автомобиле пожилую женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

"В судебном заседании Гусихин признал вину, частично возместив ущерб. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Суд установил, что вечером 28 апреля 2023 года Гусихин за рулем автомобиля Skoda выехал на обочину дороги в городе Крымске Краснодарского края и сбил 59-летнюю женщину, после чего скрылся с места аварии. В результате удара женщина погибла.