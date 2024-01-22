Потерявший ход в Норвежском море траулер "Баренцево море" отбуксировали в порт Мурманска

Проводится проверка о возможном нарушении правил безопасности движения

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Траулер-процессор "Баренцево море", который 18 января потерял ход в Норвежском море из-за неисправности турбины главного двигателя, отбуксировали в порт Мурманска, сейчас он находится на рейде в Кольском заливе. Об этом сообщили ТАСС в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ (Северный ЭО АСР).

"Траулер "Баренцево море" отбуксирован и стоит на рейде порта Мурманска в Кольском заливе, будет ли судно заходить в порт - это вопрос к судовладельцу", - сказал собеседник агентства.

Судно потеряло ход в Норвежском море 18 января из-за неисправности турбины главного двигателя. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, траулер приписан к порту Мурманска, пострадавших после происшествия на судне не зафиксировано. Проводится проверка о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

По данным из открытых источников, судно принадлежит АО "Архангельский траловый флот", которое входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК), являющийся одним из крупнейших игроков в Северном рыболовецком бассейне.