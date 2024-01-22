Полиция проводит проверку после драки со стрельбой в Подмосковье

Информация об инциденте выявлена в ходе мониторинга интернета

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту конфликта со стрельбой в Люберцах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, устанавливаются участники инцидента.

"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. "Также устанавливаются участники инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством", - добавили в главке.

Как следует из видео, размещенного в сети, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из оружия, из какого именно - неясно.