Ребенок находится в реанимации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Состояние маленькой девочки, на которую упала наледь с крыши дома в Москве, стабильное, она находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Девочка, на которую упала наледь с крыши, вчера прооперирована, состояние стабильное. Она находится после операции в реанимации. Прогнозы врачей вселяют надежду на полное выздоровление", - сказала Ярославская.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что днем 21 января в Москве на полуторагодовалую девочку упала наледь с крыши. По информации канала, мать и отец с переноской с ребенком подошли к подъезду дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, и в этот момент на них упал снег со льдом.