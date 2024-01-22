В Москве аниматор облила ребенка жидким азотом

Девочке оказали первую помощь, потом ее отпустили домой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Девочка, которую на детском празднике в торговом центре аниматор облила жидким азотом, получила первую помощь и сейчас находится дома. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Ребенок уже дома. У нее покраснение [кожи] есть. Ей была оказана первая помощь, потом ребенка отпустили домой <...>. Я <...> посоветовала бы подать в суд", - сказала Ярославская.

Она также призвала родителей переносить празднования детских дней рождений домой вместо того, чтобы доверять их аниматорам, которые, как отметила омбудсмен, зачастую непрофессиональные. "У меня очень много обращений, когда дети в этих слепых черных лабиринтах получают сотрясения мозга. Их пугают, они начинают метаться, бьются головой друг об друга, получают травмы, теряют сознание. И это всегда детские праздники вроде дней рождений", - сказала Ярославская, добавив, что лучше показывать детям семейный уют, приучать принимать гостей.

Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что на детском празднике в семейном парке "Zамания" в ТЦ "Калейдоскоп" на Сходненской улице аниматор вылила жидкий азот на 10-летнюю девочку, из-за чего ребенок получил ожоги второй степени.