Суд приговорил к 9,5 года иностранца за избиение человека молотком и хищение 18 млн рублей

Давлятназар Дамаев в группе лиц по предварительному сговору напал со строительным молотком на потерпевшего и нанес ему не менее 10 ударов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы приговорил к 9,5 года колонии иностранца, который вместе с сообщником в декабре 2022 года избил молотком мужчину на юге Москвы и похитил у него 18 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Чертановский районный суд города Москвы огласил приговор гражданину Таджикистана, который совершил грабеж в особо крупном размере, причинив ущерб на сумму 18 млн рублей. Дамаев Давлятназар Иматхудоевич в группе лиц по предварительному сговору напал со строительным молотком на потерпевшего и нанес ему не менее 10 ударов", - сказали в пресс-службе.

Дамаев признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества с применением насилия опасного для жизни и здоровья). "Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Дамаев вместе с сообщниками выследили жертву, напали на нее у подъезда дома на Симферопольском бульваре и избили молотком. Перед этим они узнали, что потерпевший одолжил у своего знакомого крупную сумму денег на покупку квартиры. После нападения злоумышленники отобрали у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле марки Volvo. Вскоре эту машину нашли брошенной во дворах.