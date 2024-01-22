Блиновскую поместили в СИЗО "Печатники"

Блогера отправили на три месяца

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская после решения суда помещена в СИЗО №6 в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО №6", - говорится в сообщении.

В понедельник Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО Блиновскую, обвиняемую в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей, она нарушила установленные ограничения в рамках избранного ей ранее домашнего ареста.

По данным следователя, Блиновская, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу Асмоловой. В свою очередь адвокат Наталия Сальникова заявила, что ее подзащитная на момент проведения вечеринки не знала, что Асмолова является свидетелем по ее уголовному делу.