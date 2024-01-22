СК возбудил дело после пожара на рынке в Самаре

Пострадавших в результате возгорания нет

ТАСС, 22 января. Следователи возбудили уголовное дело факту пожара на рынке в Самаре, сообщили в управлении СК РФ по региону.

"По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Статья подразумевает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на территории Кировского рынка в Самаре начался пожар. Площадь возгорания изначально составляла 120 кв. м, позже она увеличилась до 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Пострадавших в результате пожара нет.