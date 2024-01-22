Что известно о землетрясении в Китае

На территории Китая в районе границ с Киргизией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 7. Подземные толчки ощущались, в частности, в Бишкеке и Алма-Ате, а также в некоторых регионах Узбекистана.
ТАСС собрал основную информацию о землетрясении.
Общие сведения
- По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты.
- Очаг залегал на глубине 9 км.
- Пока ни из Китая, ни из других стран, где также ощущались подземные толчки, не поступала информация о разрушениях и пострадавших.
Казахстан
- В Алма-Ате землетрясение ощущалось на 4 балла, хотя сначала МЧС Казахстана называло магнитуду 6,7.
- Многие жители города покинули свои дома после того, как почувствовали достаточно сильные подземные толчки.
Киргизия
- Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, в Киргизии сообщили о магнитуде 6,7 балла.
- В Бишкеке ощущалось землетрясение в пределах 4-5 баллов. Некоторые жители города покинули дома, однако жертв и разрушений в столице Киргизии зафиксировано не было.
- Толчки различной силы произошли также в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.
- Особо сильные толчки зафиксировали в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. Там также не было жертв и разрушений.
Узбекистан
- Подземные толчки ощущались в в Ташкенте и других регионах Узбекистана в 23:13 по местному времени (21:13 мск).
- Расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 км в юго-восточном направлении.
- В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600-650 км от эпицентра) - 3-4 балла.