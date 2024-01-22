22 января, 19:43,
обновлено 22 января, 20:07
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Что известно о землетрясении в Китае

Артем Иванов/ ТАСС
© Артем Иванов/ ТАСС

На территории Китая в районе границ с Киргизией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 7. Подземные толчки ощущались, в частности, в Бишкеке и Алма-Ате, а также в некоторых регионах Узбекистана.

ТАСС собрал основную информацию о землетрясении.

Общие сведения

  • По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты.
  • Очаг залегал на глубине 9 км.
  • Пока ни из Китая, ни из других стран, где также ощущались подземные толчки, не поступала информация о разрушениях и пострадавших.

Казахстан

  • В Алма-Ате землетрясение ощущалось на 4 балла, хотя сначала МЧС Казахстана называло магнитуду 6,7.
  • Многие жители города покинули свои дома после того, как почувствовали достаточно сильные подземные толчки.

Киргизия

  • Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, в Киргизии сообщили о магнитуде 6,7 балла.
  • В Бишкеке ощущалось землетрясение в пределах 4-5 баллов. Некоторые жители города покинули дома, однако жертв и разрушений в столице Киргизии зафиксировано не было.
  • Толчки различной силы произошли также в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.
  • Особо сильные толчки зафиксировали в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. Там также не было жертв и разрушений.

Узбекистан

  • Подземные толчки ощущались в в Ташкенте и других регионах Узбекистана в 23:13 по местному времени (21:13 мск).
  • Расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 км в юго-восточном направлении.
  • В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600-650 км от эпицентра) - 3-4 балла.
 
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