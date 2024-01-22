Что известно о землетрясении в Китае

На территории Китая в районе границ с Киргизией и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 7. Подземные толчки ощущались, в частности, в Бишкеке и Алма-Ате, а также в некоторых регионах Узбекистана.

ТАСС собрал основную информацию о землетрясении.

Общие сведения

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты.

Очаг залегал на глубине 9 км.

Пока ни из Китая, ни из других стран, где также ощущались подземные толчки, не поступала информация о разрушениях и пострадавших.

Казахстан

В Алма-Ате землетрясение ощущалось на 4 балла, хотя сначала МЧС Казахстана называло магнитуду 6,7.

Многие жители города покинули свои дома после того, как почувствовали достаточно сильные подземные толчки.

Киргизия

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, в Киргизии сообщили о магнитуде 6,7 балла.

В Бишкеке ощущалось землетрясение в пределах 4-5 баллов. Некоторые жители города покинули дома, однако жертв и разрушений в столице Киргизии зафиксировано не было.

Толчки различной силы произошли также в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.

Особо сильные толчки зафиксировали в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. Там также не было жертв и разрушений.

Узбекистан